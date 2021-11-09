РИАМО - 9 ноя. Инфекционный госпиталь в парке «Патриот» в Подмосковье позволит лечить пациентов с коронавирусом, не загружая обычные медицинские организации. К работе в госпитале планируют привлечь свыше 600 специалистов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что плановая медпомощь, как и раньше, должна быть доступна для всех, кто в ней нуждается.

«Благодаря партнерству с министерством обороны мы снова открыли госпиталь в парке «Патриот». Не столько для увеличения количества коек (их у нас хватает), а для того, чтобы разгрузить стационары, которые оказывают плановую помощь. Спасибо Минобороны, которое в очередной раз нам пришло на помощь. Ведомство не просто предоставляет территорию для госпиталя, но и присылает врачей. Для нас это очень важно, так как мы обязаны оказывать помощь всем, кто в ней нуждается», — сказал Воробьев.

Госпиталь развернули на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот». Там сейчас организовано 400 коек, с 13 ноября появится еще 220 коек. Они все оснащены кислородными консолями. Там установлены КТ, ЭКГ, УЗИ, лабораторное оборудование.

К работе в госпитале привлекли 110 гражданских и выше 200 военных медиков. Всего планируют привлечь к работе в госпитале более 600 специалистов. Им предоставляют бесплатное проживание в гостиницах Одинцовского округа, трехразовое питание, трансфер до места работы и обратно.

Covid-госпиталь в «Патриоте» также работал в первую, вторую и третью волны пандемии. Медицинскую помощь там за все время оказали более чем 9 тыс. человек.

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