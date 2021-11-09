РИАМО - 9 ноя. Поезда на «зеленой» ветке столичной подземки снова курсируют по графику после серьезного сбоя в движении составов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на центральном участке Замоскворецкой линии отсутствовало движение составов от «Театральной» до станции «Белорусская». Проверялся один из поездов.

Очевидцы сообщили об огромных толпах пассажиров, которые образовались на центральных станциях «зеленой» линии. Также они публиковали видеозаписи коллапса в социальных сетях.

По данным ряда СМИ, движение поездов на «зеленой» ветке отсутствовало почти 40 минут.

Толпы пассажиров образовались на центральных станциях «зеленой» линии метро из‑за сбоя>>