РИАМО - 9 ноя. Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что человечеству никогда не удастся победить коронавирус, сообщает «Вечерняя Москва».

«Неправильно говорить, что мы победим этот вирус. Covid-19 — это инфекция, которая пришла к нам навсегда», — сказал он.

Он отметил, что вирус можно будет только контролировать. В идеальном случае Covid-19 станет сезонным заболеванием типа гриппа.

Во вторник в России был обновлен антирекорд по смертности от коронавируса за сутки.

Еще за сутки в России полностью выздоровели 32 036 пациентов, а с начала пандемии врачи вылечили 7 619 596 пациентов.

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