РИАМО - 9 ноя. Огромное количество пассажиров скопилось на центральных станциях Замоскворецкой ветки столичной подземки, где ранее произошел сбой в движении поездов. Соответствующие фото и видео выкладывают в соцсети очевидцы.

Одну из таких видеозаписей выложил пользователь iuramatkovskii в Instagram. На кадрах видно, что на станции «Тверская» в вестибюле находится большое количество людей. На платформе скопилось несколько сотен пассажиров.

Ранее на центральном участке Замоскворецкой линии были временно увеличены интервалы движения составов для проверки поезда.

После этого прервалось движение от станции «Театральная» до станции «Белорусская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Причина произошедшего неизвестна.

Движение поездов на ветке восстановили.