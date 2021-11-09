РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В соцсети «ВКонтакте» появилось видео, как в микрорайоне Ивановский Подольска возле магазина разливного пива один мужчина напал на другого с пистолетом, а тот отобрал у него оружие и сильно избил нападавшего.

Столкновение произошло около магазина «Нью-Ерш» на Парковой, 44. На видео видно, как мужчина вышел из магазина, сначала выстрелил из пистолета в воздух, а затем приставил оружие к голове второго мужчины, который стоял спиной к нему у здания. После чего второй мужчина сумел забрать оружие у нападавшего и жестоко избил его.

Мужчин пытались разнять свидетели, но у них это долго не получалось.

Получить оперативный комментарий в полиции редакции не удалось.