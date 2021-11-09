РИАМО - 9 ноя. Москвичей, которые вернулись из-за рубежа и не предоставили данные о результатах ПЦР-тестов на коронавирус на портале госуслуг, оштрафовали на общую сумму более 24,8 млн рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Были оштрафованы 1985 человек.

По закону, граждане России, прибывшие из зарубежных стран, обязаны пройти тестирование методом ПЦР на Covid-19 в течение 3 суток и разместить информацию о результатах лабораторных исследований на портале госуслуг в течение 4 календарных дней в специальной форме. Кроме того, до получения результатов исследования граждане должны соблюдать режим изоляции по месту пребывания.

Это правило не касается тех, кто прошел вакцинацию от Covid-19 в течение последних 12 месяцев или перенес коронавирус в последние 6 месяцев (должно быть подтверждено).

За нарушение этого требования грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей. Если же действия (бездействие) гражданина повлекут причинение вреда здоровью других людей, то размер штрафа в таком случае составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

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