РИАМО - 9 ноя. Бывший заместитель председателя правительства республики Ингушетия Багаудин Цолоев устроил драку с главным врачом и доктором в НИИ глазных болезней в столице, сообщает РЕН ТВ.

64-летний мужчина несколько раз ударил врачей. Драка произошла во вторник днем.

Цолоев, который обратился в НИИ за помощью, пояснил, что ему якобы не понравилось поведение врачей.

В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов. По факту драки начата проверка.

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