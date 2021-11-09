РИАМО - 9 ноя. По ходатайству следствия мужчина, который устроил дебош на борту самолета рейса Стокгольм – Москва, заключен под стражу, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

7 ноября во время полета лайнера из Стокгольма в Москву пьяный пассажир начал ругаться, бить по креслам и иллюминатору самолета. Также мужчина разбил один из слоев иллюминатора, что создало не только дискомфорт, но и угрозу для жизни остальных пассажиров и экипажа.

Дебошир обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Расследование данного уголовного дела продолжается.