РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В деревне Лемешово Подольска установили новую детскую площадку на безопасном резиновом покрытии по просьбе жителей, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений фракции ВПП «Единая Россия» в Мособлдуме Максимович совместно с депутатом горсовета Юрием Стрелковым, заместителем председателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексеем Тимофеечевым, старостой деревни Лемешово Кириллом Рожком и активными жителями проинспектировали недавно установленную детскую площадку.

Яркая, современная, безопасная площадка появилась в деревне после обращения жителей деревни к главе Подольска Николаю Пестову. Площадка занимает площадь 150 квадратных метров. На безопасном резиновом покрытии разместили горки, карусели, песочницу, качели.

Максимович отметил, что в настоящее время площадку еще не сдали в эксплуатацию, но в ближайшем будущем ее примут и маленькие подольчане смогут ей воспользоваться.