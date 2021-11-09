РИАМО - 9 ноя. Пробки в 8 баллов из 10 возможных наблюдаются на столичных дорогах вечером во вторник, их загруженность снизится до 5 баллов к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Транспортом перегружены МККАД, Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо. Также заторы наблюдаются на Северо-Восточной хорде, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Профсоюзной улице и других.

В центре города сильные пробки образовались на улице Солянке, Сретенском бульваре, Москворецкой набережной, улице Большой Якиманке, Чистопрудном бульваре, Неглинной улице, Соймоновском проезде.

К 19 часам загруженность дорог снизится до 7 баллов, к 20 часам – до 5 баллов. Освободятся улицы и трассы мегаполиса после 21 часа: тогда прогнозируется 2 балла.