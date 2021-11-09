РИАМО - 9 ноя. В Наро-Фоминском парке Победы в следующем году будут установлены новые шахматные столы и тренажеры, работы завершатся к концу лета 2022 года, сообщается на сайте RosTender.info.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского округа проводит конкурс на выполнение работ по благоустройству.

Согласно проектной документации, в парке поставят скамейки и информационные стенды, установят велопарковки и шахматные столы.

Для активных занятий спортом установят уличные тренажеры и теннисные столы, для детей появятся батуты, песочницы. Также планируется установить камеры видеонаблюдения.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 22 декабря, с подрядчиком заключат контракт на 205 млн рублей.