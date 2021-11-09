РИАМО - 9 ноя. В первый рабочий день после эпидканикул, 8 ноября, пассажиропоток в автобусах «Мострансавто» уменьшился на 20% по сравнению с 25 октября. Наибольшее снижение - на 37% - произошло по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

С начала ноября в автобусах компании пассажиры проехались свыше 6,5 млн раз. Самым популярным способом оплаты стали бесконтактные банковские карты и гаджеты с NFC, всего такими способами было оплачено порядка 2 млн поездок. На втором месте — транспортная карта «Стрелка» (более 1,1 млн операций).

Перевозчик обслуживает свыше 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей территории Московской области. Каждый день на линиях работает 4 тыс. автобусов большого, среднего и малого классов.

Самыми востребованными с начала ноября стали маршруты №22 «станция Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», №344 «Химки (платформа Левобережная) – Москва (ст. м. Ховрино)» и №1 «станция Подлипки – ул. Силикатная». На данных маршрутах проехали свыше 79 тыс., 59 тыс., 58 тыс. раз соответственно.

В общественном транспорте Московской области можно находиться только в защитной маске или респираторе.

В общественном транспорте Подмосковья с 8 ноября и до улучшения ситуации по коронавирусу приостановлено действие соцкарт льготных категорий пассажиров старше 60 лет и граждан, у которых есть хронические заболевания, если они вакцинировались от Covid-19 или не переболели коронавирусом в течение последнего полугода.

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