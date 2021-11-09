РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 ноя. Во вторник в гимназии №6 Щелкова состоялась интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню народного единства, участие в игре в качестве члена жюри принял депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Всегда с удовольствием принимаю участие в таких мероприятиях, так как кроме военного у меня еще образование учителя истории и обществоведения, поэтому я историю люблю. Кроме того, мне всегда интересно проверить свои знания, тем более эта игра посвящена важным историческим событиям», - сказал Шапкин.

Участие в игре приняли 5 команд: волонтеры «Молодой Гвардии», Юнармейцы, команда «Боевого братства», «Активного долголетия» и команда от Щелковской торгово-промышленной палаты.

«РосКвиз» - проект сторонников партии «Единая Россия», в рамках которого проводятся интеллектуальные соревнования – квизы, которые приурочены к государственным праздникам и памятным датам. Квиз — это интеллектуальная командная игра, которая включает в себя состязания на логику, сообразительность и смекалку.