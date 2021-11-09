РИАМО - 9 ноя. Социальная сеть Instagram запустит новую функцию платных подписок, сообщает Газета.ru.

О внедрении данной функции стало известно из нового обновления операционной системы iOS. В России стоимость подписок составит от 99 до 499 рублей ежемесячно. Подключив подписку, пользователи соцсети смогут получать доступ к эксклюзивному контенту и таким образом поддерживать любимых авторов.

Кроме того, в Instagram могут появиться значки для чата в прямых трансляциях по аналогии с платформой Twitch.

Дата официального анонса платных подписок и подробный алгоритм их работы пока неизвестны.

Отмечается, что введение платных подписок станет дополнительным способом монетизации для авторов, создающих контент на платформе. Сейчас единственным способом получения прибыли для пользователей Instagram остается продажа рекламы.