РИАМО - 9 ноя. С 1 августа по 8 ноября 2021 года на коммерческих маршрутах Подмосковья бесплатно проехали 10,6 млн человек из льготных категорий граждан, такая возможность появилась в рамках пилотного проекта по перевозке льготников на обычных платных маршрутах, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

«Когда практика будет распространена на весь регион, на льготу смогут рассчитывать около 3,5 млн человек. Это пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, а также отдельные категории детей. На эти цели в проекте бюджета запланировано около 3 млрд рублей», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что о данной мере поддержки попросили сами жители региона.

По словам председателя комитета Мособлдумы по транспорту и информационным технологиям Олега Гаджиева, в пилотном проекте по предоставлению льготного проезда на коммерческих маршрутах приняли участие 36 перевозчиков из Ленинского, Наро-Фоминского и Одинцовского округов, а также из Люберец и Чехова.

«Ежедневный пассажиропоток на пилотных маршрутах вырос в среднем на 45% с 69 тыс. до 125 тыс. человек. То есть люди больше не ждут льготные автобусы, а ездят на любых подходящих, тем самым экономят свое время. Но важен и тот момент, что отток пассажиров с социальных маршрутов всего около 3%. Таким образом, граждане пользуются льготами на коммерции в дополнение к существующим маршрутам», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что в пилотный проект вошли 143 коммерческих маршрута, а с 1 января 2022 года такая практика распространится на все Подмосковье и включит в себя 2 075 маршрутов.

Всего с 1 августа по 8 ноября на пилотных маршрутах проехало 10,6 млн человек, из которых: 2,7 млн льготников (25,4%), 1 млн пассажиров с картой «Стрелка» (9,4%) и 225 тыс. школьников (2,1%).

По итогам пилотного проекта введенная мера была полезна как для жителей региона, так и для перевозчиков, которые получили увеличенный пассажиропоток и субсидирование всех затрат на перевозки в полном объеме.