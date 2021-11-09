РИАМО - 9 ноя. На центральном участке Замоскворецкой линии московского метро временно увеличены интервалы движения составов для проверки поезда. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент нет движения от станции «Театральная» до «Белорусской». В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.

Службы метрополитена сейчас принимают все необходимые меры для восстановления графика движения поездов.

Предыдущий сбой на Замоскворецкой ветке подземки произошел 3 ноября.

Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено после масштабного сбоя>>