РИАМО - 9 ноя. На центральном участке Замоскворецкой линии московского метро временно увеличены интервалы движения составов для проверки поезда. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В настоящий момент нет движения от станции «Театральная» до «Белорусской». В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.
Службы метрополитена сейчас принимают все необходимые меры для восстановления графика движения поездов.
Предыдущий сбой на Замоскворецкой ветке подземки произошел 3 ноября.
Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено после масштабного сбоя>>
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