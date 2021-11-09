РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» отправили машину с гуманитарной помощью в мужской монастырь Переславля-Залесского, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Гуманитарную помощь отправили в социальный отдел при Даниловском мужском монастыре. Волонтеров округа поблагодарили за качественные сезонные вещи, постельное белье, игрушки и детские книжки. В монастыре уже начали выдавать помощь нуждающимся подопечным семьям.

Сами волонтеры поблагодарили транспортный отдел компании Wildberries за благотворительную доставку собранного груза в Переславль-Залесский.