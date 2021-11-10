Жители Московского региона могут отметить Новый год в необычной обстановке. Отели Подмосковья предлагают программы на все новогодние выходные с танцевальными шоу, спектаклями, конкурсами и выступлениями звезд российской эстрады. Обозреватель РИАМО выбрала десять отелей, где можно весело и интересно встретить Новый год.

Иммерсивное шоу по мотивам «Алисы в стране чудес»

Почувствовать себя героем сказки «Алиса в стране чудес» предлагает гостиничный комплекс «Бережки холл». Для гостей подготовят иммерсивное шоу-спектакль, зал с тематическим оформлением, анимацию для детей и взрослых.

В стоимость новогоднего заезда входит проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», яркий новогодний банкет и гала-ужин, а также посещение спа-центра и бассейна. Не обойдется и без розыгрыша призов и подарков.

Где: Московская область, Егорьевск, Касимовское шоссе, д. 45а

Сайт: https://berejki-hall.ru

Стоимость: двухместное размещение – от 71 500 рублей (с 31 декабря по 3 января)

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Новогоднее «Зазеркалье» в Moscow country club

Отель Moscow country club предлагает встретить Новый год в шумной компании за городом в «Зазеркалье».

В стоимость новогоднего заезда входит проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», новогодний банкет с музыкальной программой и дискотекой, ежедневные анимационные программы. Также гости смогут посещать бассейн, тренажерный зал и пользоваться катком, лыжными трассами и снежными горками.

Где: Московская область, г. о. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Международная

Сайт: https://moscowcountryclub.ru

Стоимость: двухместное размещение – от 130 000 рублей (с 31 декабря по 3 января)

«Мистический Новый год» в парк-отеле «Воздвиженское»

Отпраздновать Новый год с налетом таинственности и сюрреализма можно в парк-отеле «Воздвиженское». Иммерсионное театральное шоу, балетные и цирковые артисты, живая и электронная музыка и ледяной сюрприз будут ожидать гостей в новогоднюю ночь.

В стоимость новогоднего заезда входит проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», банкет с шоу-программой, анимационная развлекательная программа для детей и взрослых, посещение бассейна, сауны, катка и лыжных трасс, семейного развлекательного центра.

Где: Московская область, г. о. Серпухов, пос. дома отдыха «Авангард»

Сайт: https://v-parkhotel.ru/special/novyiy-god-2022

Стоимость: двухместное размещение – от 74 000 рублей (с 31 декабря по 3 января)

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«Восточные сказки» в парк-отеле «Софрино»

Ощутить волшебную атмосферу таинственного Востока можно в парк-отеле «Софрино». Для гостей подготовили новогоднее шоу «Восточные сказки» с развлекательными программами для детей и взрослых.

В стоимость новогоднего заезда входит проживание, трехразовое питание, праздничный банкет, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, дискотеки, а также большие уличные гуляния с приглашенными артистами.

Где: Московская область, Пушкинский г. о., п/о Талицы

Сайт: https://sofrino-park.com/

Стоимость: двухместное размещение – от 58 800 рублей (с 31 декабря по 3 января)

Новый год в отеле «Яхонты Ногинск»

Для своих гостей отель «Яхонты Ногинск» подготовил театрализованный фуршет, конные прогулки, «танцевальный серпантин» и эксклюзивное выступление Ольги Бузовой.

В стоимость новогоднего заезда входит проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», ежедневные анимационные программы, праздничный банкет со звездами и театрализованное шоу, посещение аквацентра и контактного мини-зоопарка, катка и лыжных трасс, прокат спортивного инвентаря.

Где: Московская область, Богородский г. о., дер. Жилино

Сайт: https://yahonty.ru/news/novyy-god-i-rozhdestvo-2022-v-zagorodnom-otele-yakhonty-noginsk/

Стоимость: двухместное размещение – от 72 000 рублей (с 31 декабря по 3 января)

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«Новогодний серпантин» в комплексе отдыха «Бекасово»

Яркий серпантин, фотопутешествие в эпоху венецианских балов и огненное шоу в стиле «Гэтсби» для своих гостей на новогоднюю ночь подготовил комплекс отдыха «Бекасово». Также можно будет посмотреть выступление звезд 90-х годов, групп «Серпантин» и «140 ударов в минуту».

В стоимость новогоднего заезда входит проживание, питание по системе «шведский стол», праздничный банкет, дискотеки, посещение бассейна и сауны, соляной пещеры, тренажерного зала. Также к услугам гостей бильярд, боулинг, занятия по программе «Коммуникон», мастер-классы, настольные игры, прокат спортивного инвентаря.

Где: Московская область, Наро-Фоминский г. о., территория дома отдыха «Бекасово», стр. 1

Сайт: https://bekasovo.ru

Стоимость: двухместное размещение – от 64 800 рублей (с 31 декабря по 3 января)

Новый год в парк-отеле ZVENIGOROD

Парк-отель ZVENIGOROD в новогодние праздники подготовил для гостей выступление кавер-групп, фаер-шоу, танцевальные шоу и театральную постановку.

В стоимость новогоднего заезда входит проживание, питание по системе «шведский стол», праздничный банкет с шоу-программой, звенигородский пикник, ежедневная мини-дискотека для детей, дневные и вечерние программы от команды анимации, выступление приглашенных артистов, подарки от отеля, доступ к катку.

Где: Московская область, Одинцовский г. о., Звенигород, ул. Лермонтова, вл. 64

Сайт: https://zvenigorodpark.ru/novyi-god-2022/

Стоимость: двухместное размещение – от 69 300 (с 30 декабря по 2 января)

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Новый год с Zivert в Les Art Resort

Ощутить атмосферу волшебства и чуда можно в отеле Les Art Resort. В новогодние выходные гостей ждут ежедневные шоу-программы, иллюзионное шоу фокусника для всей семьи, караоке и дискотеки, а также выступление новой звезды российской эстрады – певицы Zivert.

В стоимость новогоднего заезда входит проживание, трехразовое питание по системе «все включено», анимационные мероприятия и выступление различных коллективов, подвижные игры, уличные квесты, мастер-классы, посещение бассейна, финской и русской бань, спа-комплекса. Также к услугам гостей зимний каток и горка, аренда спортивного инвентаря, прокат сезонного спортинвентаря.

Где: Московская область, Рузский г. о., с/п Дороховское

Сайт: https://lesresort.ru/?utm_source=ya_ad

Стоимость: двухместное размещение – от 119 900 рублей (с 30 декабря по 2 января)

Новый год в стиле «Вестерн»

Ощутить себя настоящим ковбоем и побывать на Диком Западе можно благодаря дачному отелю «Истра Holiday». На новогодние праздники здесь подготовили программу в стиле «Дикий Запад» с тематической вечеринкой, живой музыкой и шоу-программами.

В стоимость новогоднего заезда входит проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», праздничный банкет с шоу-программой, барбекю на свежем воздухе, анимация для детей и взрослых, посещение тренажерного зала и детской комнаты.

Где: Московская область, г. о. Солнечногорск, дер. Трусово, стр. 19

Сайт: https://istraholiday.ru/

Стоимость: двухместное размещение – от 75 000 рублей (с 31 декабря по 3 января)

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Новый год в центре экотуризма «Берхино»

Центр экотуризма «Берхино» предлагает своим гостям провести новогодние праздники в семейной и дружеской атмосфере за городом. Для гостей организаторы приготовили магическое и фаер-шоу, праздничный банкет и новогоднюю елку, зимние забавы на свежем воздухе и фейерверк.

В стоимость входит проживание, безалкогольные напитки и завтраки по системе «шведский стол», новогодний банкет, развлекательная шоу-программа, детская анимация, мастер-классы, посещение зоопарка, детской игровой комнаты, аренда мангальных беседок.

Где: Московская область, г. о. Луховицы, дер. Берхино, ул. Осетровая, д. 1

Сайт: https://berhino.ru

Стоимость: коттедж на 6 человек – от 64 000 рублей (с 31 декабря по 2 января)