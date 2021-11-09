РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 ноя. Пробка протяженностью около 4 километров образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске вечером во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение затруднено от пересечения с Ильинским шоссе до поворота на улицу Кирова. Интенсивность движение на этом участке оценивается от бордового до желтого уровня.В обратном направлении пробки наблюдаются в районе станции МЦД-2 Нахабино, микрорайона Изумрудные холмы.

Сложная дорожная ситуация на дороге, соединяющей улицы Зенитчиков в столичном микрорайоне Митино и Речную в Красногорске. На всем протяжении в сторону области она обозначена бордовым.

На Пятницком шоссе затор от Красногорского кладбища до поворота на Аристово. Участок протяженностью 1 километр - от ТЦ «Отрада» до жилого комплекса «Этюд» - обозначен на карте бордовым.

На Путилковском шоссе пробка в сторону Пятницкого на всем протяжении.

Затруднен въезд в Красногорск со стороны Новорижского шоссе. Автомобилистам придется постоять на съезде с магистрали, а также на кругу и на Ильинском шоссе до пересечения с Волоколамским шоссе.

Практически парализовано движение в микрорайоне Южный на Южном бульваре и Заводской улице.