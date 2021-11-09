РИАМО - 9 ноя. Пробки в 7 баллов из 10 возможных наблюдаются на дорогах Москвы в вечерний час пик, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на севере, северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД. Также есть проблемы с трафиком на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

Транспортом перегружен центр мегаполиса. Пробки наблюдаются на Бульварном кольце, Москворецкой набережной, улице Большая Ордынка, Большом Каменном мосту и других улицах.

Загруженность городских дорог к 19 часам снизится до 6 баллов, свободными столичные улицы и трассы станут после 21 часа.