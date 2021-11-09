РИАМО - 9 ноя. Ремонт в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы стартовал в мае этого года, а завершится он в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

План по ремонту медицинских учреждений на ближайшие 3 года обсудили на еженедельном заседании регионального правительства, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как сообщила зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, с 2022 по 2024 годы в регионе планируют отремонтировать 91 медицинский объект, на это выделено 24 млрд рублей. Среди включенных объектов – 30 поликлиник и 52 стационара. Андрей Воробьев поручил главам муниципальных образований лично контролировать ход работ на объектах.

«Прошу сопровождать эти процессы. Все, что касается заказчика, проектирования, строительно-монтажных работ. От надежности зависят скорость и исполнение», – обратился к главам муниципалитетов Московской области Андрей Воробьев.

Так, в 2022 году планируют завершить 21 объект, в 2023-м – 28 объектов, в 2024-м – 42 объекта. В число объектов, которые будут обновлены в 2022 году, входит хирургический корпус Одинцовской областной больницы. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, работы планируется завершить в первом квартале следующего года.

«Комплекс работ в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы стартовал в мае этого года. Он включал в себя реновацию первого этажа для размещения реанимации сосудистого центра, а также капитальный ремонт приемного отделения. Сейчас работы выходят на финишную прямую – ремонтируется приемный покой. Рассчитываем, что в январе-феврале 2022 года реконструкция будет завершена», – отметил Андрей Иванов.

Ремонтируемая часть хирургического отделения будет принимать больных в удобных, обеспеченных магистральным кислородом и необходимым оборудованием помещениях. Предусмотрена возможность срочного оказания медицинской помощи сразу на первом этаже. Здесь будут размещены специалисты в отдельных кабинетах, обустроенная малая операционная, 4 палаты для оказания помощи экстренно принятым больным, душевые и отдельные смотровые кабинеты.

Региональный сосудистый центр на базе Одинцовской областной больницы открылся 29 апреля 2021 года. Современное оборудование позволяет с высочайшей точностью проводить самые сложные операции на сосудах человека. Штат центра полностью обеспечен специалистами, есть все необходимое оборудование и материалы для оказания высококачественной помощи любого уровня.