РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. До конца текущего года благоустроят парк Лапса в поселке Томилино городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаем благоустройство общественных пространств. В текущем году в городском округе Люберцы будет благоустроена территория парка Лапса. Там запланированы работы по устройству главной входной группы и 2 второстепенных, обустройству дорожно-тропиночной сети, установке 2 детских площадок, столов для игры в настольный теннис, обустройству скейт-парка, площадки для занятий воркаутом, нестационарных туалетов», - отметил Ружицкий.

По его словам, все работы будут завершены до 15 декабря текущего года.

Он добавил, что также в 2021 году планируют благоустроить территории около Дома офицеров и обустроить ледовую арену в парке «Наташинские пруды».