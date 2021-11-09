РИАМО - 9 ноя. В России планируют актуализировать правила орфографии, проект новых правил разработало Минпросвещения страны, сообщает Газета.ru.

В проекте документа отмечается, что общеобразовательный свод правил русского языка был утвержден в стране в 1956 году. С тех пор в формулировках выявили ряд пропусков и неточностей. Также в самом языке произошли изменения, возникли новые слова и конструкции, написание которых не регламентировано действующими правилами.

Новый свод правил русского языка будет не только отражать нормы, которые есть в правилах 1956 года, но дополнит и уточнит их, учитывая современную практику письма.

Также эта инициатива сделает правила более полными, приведет их в соответствие с нынешним состоянием языка и актуальным уровнем науки о нем.

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