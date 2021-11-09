РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Пробка диной около 4 километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске во вторник вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 17:38 на трассе А-107 движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до магазина «АВ-Трак» у автобусной остановки «ДСР-13». Затор отмечается в противоположной полосе движения.

Также пробки образовались на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская, Симферопольская, Высотная, Правды, Комсомольская, Орджоникидзе, автодороге Южный обход и других.