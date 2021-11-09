РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В Подольске устранили недостатки в качестве прокладки и асфальтирования пешеходных зон вдоль Октябрьского проспекта, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения партийных проектов ВПП «Единая Россия» и парламентского контроля за ходом реализации ремонта региональных и муниципальных дорог Максимович проинспектировал ремонтные работы по прокладке и асфальтированию пешеходных зон вдоль Октябрьского проспекта.

В сентябре в адрес парламентария поступило множество жалоб от подольчан на ненадлежащее качество работ по укладке асфальта вдоль Октябрьского проспекта. Максимович сразу же организовал совместный выезд на место с представителями администрации округа, ГБУ МО «Мосавтодор», Общественного совета Минтранса Московской области и подрядной организации.

В ходе совместной проверки выявили множество нарушений на месте проводимых работ. Подрядная организация пообещала в кратчайшие сроки устранить все нарушения.

«Для проверки работы по устранению недостатков повторно выехал на этот участок дороги. По результатам осмотра выяснилось, что все работы выполнили без нареканий, указанные ранее недостатки устранили», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».