РИАМО - 9 ноя. Возбуждено уголовное дело после дорожной аварии с участием 16-летнего подростка, который не справился с управлением авто и сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе в Ленинском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло утром 8 ноября на Новом шоссе в поселке Дрожжино Ленинского горокруга. 16-летний подросток был за рулем автомобиля Volkswagen Touareg.

«Следователем Следственного управления УМВД России по Ленинскому городскому округу в отношении водителя, который совершил ДТП в поселке Дрожжино, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – отметила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Пострадавшего госпитализировали. Водитель с места происшествия скрылся.