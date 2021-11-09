РИАМО - 9 ноя. В ноябре 2021 года переселение по программе реновации жилищного фонда начнут жители 29 старых домов в Юго-Восточном и Восточном административных округах столицы, сейчас в этих домах проживают около 6,7 тыс. горожан, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Под цели переселения планируется передать четыре новостройки, которые возвели в районах Рязанский, Гольяново и две – в Люблино», – сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Новостройки расположены на: улице Михайлова, д. 30а, к. 1; Щелковском шоссе, д. 71; улице Люблинская, д. 76, к. 5; улице Люблинская, д. 80, к. 7.

Дома в районах Рязанский и Гольяново станут первыми, которые передали под заселение в рамках реновации.

Левкин подчеркнул, что всего по городу в рамках программы начато переселение свыше 55 тыс. жителей из 365 домов. Уже переселены 43 тыс. человек.

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