РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 ноя. Специальное мероприятие «Пешеходный переход», направленное на повышение безопасности пеших участников дорожного движения, проведут в подмосковном Красногорске на текущей неделе, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В целях профилактики наездов на пешеходов на территории Московской области, в том числе на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС, с 8 по 14 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Основной задачей операции является усиление профилактической работы и надзора за неукоснительным соблюдением пешеходами и водителями ПДД в зоне пешеходных переходов и в местах их интенсивного движения.

11 батальон контролирует ряд дорог в Красногорске, в том числе участки Волоколамского и Новорижского шоссе.