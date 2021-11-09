РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа Подольск напомнили, что они обязаны предоставлять два оплачиваемых выходных дня работающему населению, которое проходит вакцинацию, сообщает администрация округа.

Министерство социального развития Московской области напомнило, что нужно исполнять подпункт «в» пункта 2 подпункта «д» пункта 6 перечня поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами Правительства РФ на заседании Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Оно состоялось 27 октября в режиме заочного голосования по результатам рассмотрения вопроса «О вакцинации работающего населения и ситуации на предприятиях Московской области в настоящее время».

Тогда было принято решение рекомендовать работодателям Московской области предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых выходных дня.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа Подольск рекомендовали предусмотреть соответствующие положения в коллективных договорах и локальных нормативных актах.

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