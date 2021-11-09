РИАМО - 9 ноя. С начала 2021 года свыше 55 тыс. туристов посетили подмосковный Волоколамск, за весь 2020 год турпоток в Волоколамск составил порядка 49 тыс. человек, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Волоколамск является самым старым городом Московской области, он упоминается в летописях даже на 12 лет раньше Москвы. Среди туристов, посещающих город, наиболее популярной достопримечательностью является Волоколамский кремль, самый старые постройки которого датируются XV веком.

Архитектурный ансамбль кремля вобрал в себя здания разных стилей и эпох. Так, краснокирпичный Никольский собор XIX века соседствует с пятиярусной колокольней XIX века, а белокаменный Воскресенский собор – с элегантной оградой с башенками в неорусском стиле. На сегодняшний день все здания кремля находятся в прекрасной сохранности.

Туристов в городе также привлекают Музей героев-панфиловцев, Иосифо-Волоцкий монастырь и Яроплецкая плотина, известная как первая сельская ГЭС.

Все перечисленные объекты входят в региональные программы «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье», «Лето в Подмосковье».

За весь прошлый год туристический поток в Волоколамск составил около 49 тыс. человек.

С начала 2021 года Московскую область посетили более 11 млн туристов. Кроме Волоколамска, гости Подмосковья посещали Дмитров, Сергиево-Посадский округ, Коломну, Зарайск, Истру, Клин и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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