РИАМО - 9 ноя. На Аминьевском шоссе в районе вл. 1, стр. 1, столкнулись два автомобиля, в результате ДТП один из них опрокинулся на крышу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в районе дорожной аварии затруднено, проезд в сторону Мичуринского проспекта ограничен до двух полос. Дептранс рекомендует заранее выбирать пути для объезда.

Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы города.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение в районе аварии затруднено почти на 2 км.