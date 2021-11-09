РИАМО - 9 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав регионов России за октябрь 2021 года, он занял второе место, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

В октябре СМИ писали, что опубликовано постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении в регионе нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Также губернатор постановил приостановить в области работу ресторанов, кафе, салонов красоты, фитнес-клубов и кинотеатров. Еще Воробьев сообщил, что в эпидканикулы поликлиники продолжают работать в привычном режиме, в выходные дни они будут работать по сокращенному графику.

Губернатор Московской области заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не было прививки от инфекции. Воробьев также отметил, что после окончания периода нерабочих дней в регионе с большой вероятностью введут QR-коды для посещения ресторанов и предприятий сферы услуг.

Кроме того, СМИ сообщали, что губернатор региона попросил правительство включить прививки от коронавируса в календарь вакцинации. В октябре президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В регионе в рамках пилотного проекта появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом объявил Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Еще в топ-10 медиарейтинга октября вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Радий Хабиров (Башкортостан), Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Аксенов (Крым), Глеб Никитин (Нижегородская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Рамзан Кадыров (Чечня).

Рейтинг сформировали на основе базы СМИ, в которую входят свыше 69 тыс. источников.