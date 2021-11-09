РИАМО - 9 ноя. В российском парламенте в первом чтении одобрили законопроект, позволяющий губернаторам избираться более чем на 2 срока подряд. Он также вводит единый срок полномочий для управленцев — 5 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Речь идет о проекте нового базового закона о региональной власти. Результат стал ясен в ходе голосования.

Еще законопроект предусматривает, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти». Их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент страны.

Также согласно документу, во всех регионах России высшее должностное лицо должно называться главой субъекта РФ, а высший исполнительный орган – правительством субъекта РФ.

Вместе с тем законопроектом устанавливается, что у должности высшего должностного лица региона может быть дополнительное наименование, связанное с историей или традициями данной территории. Однако дополнительное наименование не может содержать слово «президент».

Отмечается, что в случае принятия нового закона сохранятся названия должностей глав Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.