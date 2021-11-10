РИАМО – 10 ноя. Страховой Дом ВСК и компания GLT («Глобал Логистик Транспорт») запустили онлайн-страхование грузов. Продукт работает с помощью передовых методов API интеграции с информационными системами участников транспортного процесса и позволяет предоставлять клиентам защиту грузоперевозок почти мгновенно, сообщает пресс-служба ВСК.

Страхование от ВСК можно включить в состав заказа непосредственно при оформлении перевозки. В этом случае полис будет автоматически сформирован и доступен клиенту. Услуга защищает от утраты (гибели) или повреждения груза. В нее входит общая страховая сумма до 20 млн рублей.

«Сегодня ВСК развивает интеграционную платформу для предприятий отрасли транспортной логистики. И мы рады подключению к ней очередного крупного игрока на этом рынке. На сегодняшний день платформа обеспечивает страхование более 15000 грузоперевозок», - сказала член совета директоров, заместитель гендиректора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.