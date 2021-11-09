РИАМО - 9 ноя. Капитальный ремонт поликлиники №11 в поселке Малаховка городского округа Люберцы подрядная организация завершит к 18 ноября этого года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Проводим капитальный ремонт объектов здравоохранения. В рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» капитальный ремонт патологоанатомического корпуса и бюро судебно-медицинской экспертизы Люберецкой областной больницы, а также поликлиники №11 в Малаховке будет завершен 11 ноября и 18 ноября текущего года соответственно», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 5 медучреждениях будут заменены 8 лифтов. Уже установлены 5 из них, 2 лифта находятся в стадии монтажа, еще 1 будет смонтирован в ближайшее время.