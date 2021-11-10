РИАМО – 10 ноя. Страховой Дом ВСК подтвердил оценку «Рейтинг устойчивого развития» на уровне А3.esg – высокий уровень. Рейтинг присвоен аналитическим центром «БизнесДром», сообщает пресс-служба ВСК.

Проведенный анализ показал, что уровень соответствия ВСК критериям устойчивого развития высокий. Компания уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности, защите жизни и здоровья персонала, предоставляет социальные гарантии, проводит мероприятия по охране окружающей среды, совершенствует систему управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, повышает информационную открытость.

За последние несколько лет ВСК провел мероприятия по снижению потребления электроэнергии. Например, оптимизация учета электроэнергии с помощью автоматизированной системы АСКУЭ, отключение вентиляционных и холодильных установок в нерабочее время и другие. По итогам 2020 года компании удалось достичь снижения потребления электроэнергии.