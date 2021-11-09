РИАМО - 9 ноя. В Госдуме РФ выступили против упрощенного въезда трудовых мигрантов на территорию страны, эта инициатива имеет множество вопросов, сообщает Газета.ru.

Ранее российское правительство предложило внести изменения в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Эта инициатива упростила бы правила трудовой деятельности иностранцев в период подготовки и проведения международных мероприятий на территории страны.

Против высказался и председатель комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников. он уточнил, что обсуждение данного законопроекта перенесли, была создана рабочая группа.

«Какие мероприятия имеются в виду, кем они определяются как международные и почему можно приглашать мигрантов, минуя квоты», — перечислил свои вопросы к данной инициативе Калашников.

Еще он подчеркнул, что на сегодняшний день власти страны недостаточно помогают российским рабочим.

«Надо финансировать помощь рабочим больше. Именно поэтому наша фракция голосует против бюджета», — заключил депутат.