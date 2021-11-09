РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 ноя. С начала пандемии в Красногорске выявили 28 202 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 69 – за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 2 818 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 545 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 9 241 человек. Выздоровели и выписались 475 115 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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