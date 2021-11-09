РИАМО - 9 ноя. С 2016 года в подмосковных Химках в порядок привели более 33 га общественных территорий, в числе которых 17 скверов, 3 набережных протяженностью 7 км, новые парки «Эко-Берег» и «Подрезково», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Химок Дмитрием Волошиным. Во время встречи глава доложил о результатах работы в сфере благоустройства.

«С 2016 года по настоящее время мы увеличили «зеленый каркас» Химок на 40 гектаров. Планируем прирастить еще около 100 гектаров в ближайшие 5 лет. Это будет делаться за счет присоединения зеленых территорий, объединения набережных», — сказал Волошин.

Он добавил, что особое внимание уделяют микрорайонам Подрезково, Левобережный, Сходня. Началась реконструкция парка Величко, будут развивать набережную в Левобережном. Эти работы являются очень важными для жителей округа.

Кроме того, в округе проложили более 8 км велодорожек, появилась система проката самокатов и велосипедов.