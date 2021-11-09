РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 ноя. 391 156 жителей подмосковного Красногорска приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В этом году переписаться можно в 2 форматах: традиционном - с помощью переписчика, и онлайн - на портале госуслуг. Наиболее быстрый и удобный способ - онлайн, он занимает 12-15 минут. Для этого необходимо выбрать услугу «Пройти перепись населения», ответить на вопросы, переписать себя и всех домочадцев, нажать кнопку «Завершить».

После успешного прохождения на электронную почту и в мобильное приложение пришлют QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого его члена. Код нужно предъявить переписчику, который придет на дом. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

У настоящих переписчиков должна быть спецодежда с символикой и удостоверение переписчика, планшет и фирменный рюкзак, а также синяя жилетка переписчика.

Оба формата переписи продлятся до 14 ноября 2021 года включительно.