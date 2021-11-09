РИАМО - 9 ноя. В России большинство опрошенных отечественных компаний (59%) организовало вакцинацию работников от коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

32% опрошенных сообщили, что еще не начали кампанию по вакцинации, 9% рассказали, что такое решение еще не принято, или затруднились ответить.

Кроме того, 41% опрошенных работодателей в РФ организовали для сотрудников вакцинацию от гриппа.

Опрос показал, что работодатели, которые вакцинируют сотрудников от гриппа, чаще всего организуют и вакцинацию от коронавирусной инфекции (90%). При этом среди фирм, которые не занимаются вопросами вакцинации от гриппа, большинство (56%) не организуют проведение прививок от Covid-19.

Опрос провели с 1 по 7 ноября. Всего была опрошена 1 тыс. работодателей из всех регионов России.

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