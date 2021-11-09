РИАМО - 9 ноя. В Мытищах произошел повторный разрыв магистральной трубы на участке, где ранее проводились работы после первого разрыва. В связи с этим отключена холодная вода в ряде домов, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

Прорыв водопровода произошел вечером 8 ноября на Новомытищинском проспекте. Без холодного водоснабжения остались 11 жилых домов. На все время ремонтных работ жителей обеспечили питьевой водой: был организован подвоз воды у дома 80, к. 1, по Новомытищинскому проспекту.

Прорыв трубы устранили к 11:30 9 ноября.

«К сожалению, в 13:30 на участке, где ранее производились аварийные работы, произошел повторный разрыв магистральной трубы на расстоянии полтора-два метра от прошлого места аварии», — сказал Азаров.

Он добавил, что сейчас ведут работы по обнаружению локации прорыва. Холодную воду отключили в д. 80, к. 1, 2, 5, 6, 8, д. 82, к. 7, 8. Работы планируют завершить к 23 часам.

После предыдущего прорыва трубы образовалось большое подтопление, пришлось откачивать много воды, поэтому спецтехника осталась на месте. Благодаря этому повторного подтопления не произошло.

По вопросам, связанным с инцидентом, можно обратиться по телефону +74955863016 (круглосуточно).