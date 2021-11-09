РИАМО - 9 ноя. Более чем на 40% завершены работы по реконструкции развязки, расположенной на пересечении МКАД с Осташковским шоссе в столице, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода, устройству дождевой канализации», - уточнил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что после проведения работ улучшится транспортная доступность московских районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский, а также подмосковного городского округа Мытищи. Всего в них живут около 600 тыс. человек.

В рамках работ строители возведут и реконструируют порядка 5 км дорог, 4 искусственных сооружения, надземный пешеходный переход.

«По контракту работы на пересечении МКАД с Осташковским шоссе должны быть завершены в сентябре 2022 года», - отметил Загрутдинов.

До 2023 года в столице планируется провести реконструкцию 22 развязок на МКАД.