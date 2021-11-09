РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» пригласил на просмотровый контракт голкипера Игоря Сапрыкина, ранее уже выступавшего в клубе, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

29-летний Сапрыкин находился в системе подмосковного клуба с 2010 года, а дебютировал в КХЛ в «Витязе» в сезоне 2012-2013 годов. В основном составе «Витязя» постоянно играл с сезона 2015-2016 годов. Фактически Сапрыкин пропустил в клубе лишь предыдущий сезон, когда находился в расположении клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

Текущий сезон вратарь начинал в красноярском «Соколе»: в октябре провел 4 матча с коэффициентом надежности 94,8%. Продолжил в «Куньлунь Ред Стар», за китайский клуб провел 1 матч. После его пригласили в «Витязь».

Сапрыкин родился 30 января 1992 года в Москве. Его рост 181 см, вес 81 кг.

Карьеру начинал в юношеской команде «Крылья Советов» в Москве.