РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали посетителей и сотрудников АЗС соблюдать ПДД и носить световозвращающие элементы, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Автоинспекторы округа рассказали посетителям и работникам автозаправочных станций, автосервисов и магазинов автозапчастей о соблюдении правил дорожного движения и использовании на своей одежде световозвращающих элементов. Мероприятие проводилось в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Засветись!».

Самыми уязвимыми участниками дорожного движения являются пешеходы. Особую актуальность проблема наездов в темное время суток приобретает с началом осенне-зимнего времени года. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.