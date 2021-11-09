РИАМО - 9 ноя. В рамках социальной газификации в Подмосковье газифицировали около 9,5 тысяч домов, полностью догазифицировано более 550 населенных пунктов, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«В целом по Московской области на сегодняшний день у нас газопроводы подведены почти к 9,5 тысячам домовладений. Это значит, что 25 тысяч жителей Подмосковья уже получили газ по президентскому проекту», - сказал Баранов.

Он отметил, что полностью догазифицировано более 550 населенных пунктов.

«На следующей неделе мы достигаем круглого значения - 600 населенных пунктов. До конца года мы должны сделать 1113 населенных пунктов. Сомнений, что будут выполнены работы в полном объеме, нет», - добавил Баранов.

По его словам, на этой неделе будет построен четырехсотый километр газопровода по президентскому проекту. Также идут работы по губернаторской программе газификации, которая рассчитана на газификацию населенных пунктов, где не было газа.

Программа соцгазификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится в беззаявительном порядке.