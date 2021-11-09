РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В проблемном 17-этажном ЖК «Дом на Серпуховской» с котельной в микрорайоне Климовск Подольска с 20 ноября приступят к работам по замене гидроизоляции, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

В ходе рабочей поездки в городской округ Подольск гендиректор фонда Вячеслав Бетин осмотрел стройплощадку на территории ЖК «Дом на Серпуховской». Он обсудил с подрядной организацией график производственных работ, чтобы довести актуальную информацию до инициативной группы дольщиков.

У регионального фонда и конкурсного управляющего возникли разногласия по объему передаваемых прав, так как в реестр требований участников строительства включили юридическое лицо. Теперь спор будут решать в судебном порядке 25 ноября.

Бетин рассказал, что по ЖК «Дом на Серпуховской» проектная документация сформирована, объект получил положительное заключение экспертизы. В конце октября региональный фонд заключил договор с ООО «Стройкомплекс» на проведение первого этапа строительно-монтажных работ и передал площадку и рабочую документацию. В течение месяца подрядчик проведет мобилизацию. 20 ноября на стройплощадке будет порядка 20-30 человек. Пока сухо и не выпал снег, приступят по работам по замене гидроизоляции.

«Поэтапно будут вестись работы по демонтажу кладки, внутренних ограждений лестничных маршей, кровли, оконных и оконно-балконных блоков. Кровельный пирог демонтируют и проведут работы по устройству новой кровли. Лифты демонтируют», - сказал Бетин.

В связи с большим объемом работ договор с подрядной организацией заключили до 9 июня 2022 года.

На встрече дольщики задали волнующие их вопросы по подключению к сетям, в том числе централизованному водоснабжению. В ответ прозвучало, что все ресурсоснабжающие организации подтвердили подключение и уже получили на ознакомление проекты договоров. Их планируют подписать в середине ноября.

В ЖК «Дом на Серпуховской» запроектировано 320 квартир жилой площадью около 14 тыс. кв. м. Строительная готовность оценивается в 65%. Пострадавшими по объекту на ул. Серпуховской, д. 3А признаны 290 граждан. Строительство дома началось в 2013 году. ЗАО «ТЕКС» планировало сдать его во II квартале 2016 года, но работы остановили, застройщика признали банкротом.