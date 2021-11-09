РИАМО - 9 ноя. Работы по программе социальной газификации не останавливали в нерабочие дни. Работы по соцгазификации идут с опережением графика, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Он отметил, что работы идут с опережением графика.
В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября был объявлен нерабочий период из-за Covid-19. Его не стали продлевать благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом. Во время эпидканикул должны были приостановить работу все организации, помимо тех, кто работает по непрерывному циклу и работа которых не может быть прервана.
Программа соцгазификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится в беззаявительном порядке.
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