РИАМО - 9 ноя. В подмосковном Раменском округе в рамках президентской программы социальной газификации догазифицировали 35 населенных пунктов. Работы идут по графику, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Раменский городской округ вошел в топ-7 городских округов, где больше всего востребована социальная газификация. <...> Уже проведена догазификация 35 населенных пунктов полностью. До конца года мы завершим догазификацию еще 48», - сказал Баранов.

Он отметил, что работы идут по графику.

Программа соцгазификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится в беззаявительном порядке.