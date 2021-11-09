РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Люберецкая ГИБДД до 14 ноября проводит оперативно-профилактическое мероприятие по проверке соблюдения пешеходами правил дорожного движения (ПДД), сообщили в службе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С 8 по 14 ноября сотрудники Госавтоинспекции проводят на дорогах территории обслуживания профилактическую операцию «Пешеходный переход». Она направлена на снижение количества пешеходов, пострадавших при переходе проезжей части. В рамках мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД напоминают водителям транспортных средств о преимуществе пеших участников дорожного движения на регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе.

Госавтоинспекторы напоминают, что несоблюдение ПДД приводит к трагическим последствиям. Пешеход, убедившись в собственной безопасности, должен переходить проезжую часть только в установленном месте, а также использовать на одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток. А каждый автолюбитель должен запомнить важное правило: снизить скорость перед пешеходным переходом и предоставить преимущество пешеходу.